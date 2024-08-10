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Konya'da Filistin İçin Çiziyoruz Resim Sergisi Düzenlendi

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Konya'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen 'Filistin İçin Çiziyoruz' adlı resim sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sergi, Filistin'deki zulme tepki olarak düzenlendi.

Konya'da sivil toplum kuruluşları tarafından, "Filistin İçin Çiziyoruz" adlı resim sergisi düzenlendi.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından "Sanat Zulme Karşı Direnişin Kalesi ve Hafızasıdır" temasıyla resim sergisi organize edildi.

Yaklaşık 10 profesyonel, 10 amatör ve 40 çocuk ressam tarafından yapılan 100 eser, sanatseverlerle buluştu. Resim sergisini gezen vatandaşlar eserleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sergiye katkı sunan ressamlardan Arzu Tüybek, Filistin'de yaşanan zulme sanat yoluyla tepki vermek amacıyla resim sergisini düzenlediklerini söyledi.

Katılımın oldukça yüksek olduğunu ifade eden Tüybek, "Serginin, farkındalık oluşturmak adına güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Filistin'de yaşananlara karşı sanatla tepkimizi ortaya koyduk. Bir nevi zulmü sanatla fırçalayarak, duruşumuzu gösterdik." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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