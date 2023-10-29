Konya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Konya'da on binlerce vatandaşın Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Anıtı'na yürüdüğü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları.

KONYA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolasıyısyla on binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kültürk Park'ta toplanan vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüvan vatandaşlar, yol boyunca marşlar söyledi. Yürüyüşün sonunda on binlerce Konyalı, anıt alanında toplandı. Türk bayraklarıyla donatılan alanda toplanan kalabalık, marşlar ve şarkılar söyleyerek Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladı. (DHA)