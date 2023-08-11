Konya'da 2'inci Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri Başladı

Konya'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Bedesten bölgesinin Konya'nın kalbi konumunda olduğuna dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, festivalin amacının Bedesten'i keşfetmek ve Konya'nın ruhunu yaşamak olduğunu belirtti. 3 gün boyunca sürecek etkinlikler arasında söyleşiler, konserler ve tarihi canlandırmalar yer alacak.

Konya'da 2'inci "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" büyük coşkuyla başladı

KONYA - Konya'da bu yıl 2'incisi düzenlenen "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kapu Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından Bedesten içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı dua ve kesilen kurdeleyle "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri"nin açılışı gerçekleştirildi.

"Bedesten Ticari ve Sosyal anlamda Konya'nın en önemli merkezlerinden"

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir geleneği yaşatmak adına Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'ni gerçekleştirdiklerini söyledi. Bedesten bölgesinin Konya'nın kalbi konumunda olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Hem ticari hem de sosyal anlamda Konya'nın en önemli merkezlerden birisi burası. Özellikle son dönemde yapılan restorasyon çalışmalarıyla Bedesten'de ve Türbe Önü Çarşılarındaki alışverişi yeniden canlandırmaya gayret ediyoruz. Bu yapmış olduğumuz festival de aslında özellikle Konyalıların tekrar Bedesteni keşfetmeleri, yeniden çocuklarıyla, aileleriyle buradan alışverişin keyfini yaşamaları ve Konya'nın ruhunu yaşamaları adına çok önemli" diye konuştu.

"3 gün boyunca burayı bir bayram havasına dönüştürmeyi arzu ediyoruz"

Sadece Konya'dan değil, Konya dışından da insanların alışverişe gelmesini arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Sultan Alparslan'ın, Hazreti Mevlana'nın, Şeyh Sadrettin-i Konevi'nin ayak izlerinin bulunduğu yerlerdeyiz. Ahilik geleneğinin başlatıldığı merkezdeyiz ve buranın yeniden canlanması hepimiz için çok kıymetli ve önemli. Esnafımızdan da ricamız, gelenek olduğu üzere akşam ezanından sonra dükkanlarını kapatmamaları. 3 gün boyunca yatsı sonuna kadar burada ticaretin devam etmesini arzu ediyoruz. Bu vesileyle tüm Konyalıları ve civardaki vatandaşlarımızı Bedesten Alışveriş Festivali'ne katılmaya davet ediyorum. Sadece alışveriş için değil, bu bölgeyi tanımak, yeniden anlatmak için bir fırsat olarak değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece alışverişle ilgili programlar değil, onun haricinde mehteranımızın gösterileri, söyleşiler, konserler de olacak. 3 gün boyunca burayı bir bayram havasına dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'ni KONESOB ile beraber gerçekleştiriyoruz. Festivalimizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile esnafların ve vatandaşların katıldığı açılışın ardından protokol mensupları misafirlere aşure ikram etti.

Açılışa katılan vatandaşlar da, ticareti canlandırmak adına etkinliğin çok güzel olduğunu söyleyerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

3 gün boyunca pek çok etkinlik düzenlenecek

Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri çerçevesinde; söyleşiler, sokak müzisyenleri, temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, sanat uygulamaları, Mehteran Topluluğu konserleri, Bedesten Çarşısı Fotoğraf Sergisi ve Tarihi Kostümler Sergisi yapılacak. Ayrıca etkinlik süresince unutulmaya yüz tutmuş meslekler de yeniden hatırlatılacak. Esnafın yüzde 30'a varan indirimler yapacağı "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" 13 Ağustos Pazar gününe kadar 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.