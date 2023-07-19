Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Turizm Ajansı tarafından Bilecik'te Mevlana Yılı etkinliği düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Turizm Ajansı, Bilecik'te 2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayin-i Şerifi programı düzenledi. Programda, Mevlana'nın hayatı, fikirleri ve eserleri anlatıldı ve sema gösterisi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Turizm Ajansı tarafından Bilecik'te, 2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayin-i Şerifi programı düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Hazreti Mevlana'nın "750. Vuslat Yıl Dönümü" münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılını "Mevlana Yılı" olarak ilan etmesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Turizm Ajansı, Bilecik Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında sema gösterisi gerçekleştirildi.

Sema başı Muhammed Ali Şahin, yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran, ilim ve öğütleriyle birliği beraberliği ve kardeşliği yeşerten İslam alimi Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı fikirleri ve eserlerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlattığını söyledi.

Mevlana'nın, "Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz; şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz" sözünü hatırlatan Şahin, "Mevlana Anadolu'da ilim irfan ve hikmetle harmanladığı mesnevisiyle millet olma şuurunu yerleştirmiş ve topraklarımızı bu aziz değerle mayalamıştır. Bu minvalde Mevlana'yı hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750. yıl dönümünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılını "Mevlana Yılı" ilan etmesi gereğince Bilecik'te, Türk tasavvuf musikisi ve Sema Ayin-i Şerifi icrası yaptık. Hz. Mevlana'nın şehri Konya'dan sevgi ve selamlar getirdik." dedi.

Program sonunda Şahin, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz'a Mevlana kavuğu hediye etti.

Etkinliğe, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemal Kaya ile vatandaşlar katıldı.