Konya Bilim Festivali 10. Yılında Kapılarını Açtı

BİLİMFEST, 'Hayal Et, Geleceğe Birlikte Yazalım, Bilimle Keşfet' teması ile Konya Bilim Merkezi'nde 100 bin metre kare alanda kapılarını ziyaretçilere açtı. Konya ve civar illerden gelen bilim tutkunları 10'uncu Konya Bilim Festivali'ne yoğun ilgi gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli bilim merkezi 'BilimFest'te Solo Türk ve 250 drone ile gösteriler yapıldı. Etkinlik kapsamında Solo Türk ile yüzlerce drone Konya semalarında görsel bir şölen sunarken vatandaşlar cep telefonları ile fotoğraf ve video çekimleri yaptı.

Bilim festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi çocuklara binlerce maket uçak ve balon dağıtımı yaparken atölye çalışmalarında farklı bilim aktiviteleri düzenlendi. Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen festival ile bilimsel farkındalığı artırarak çocuklar ve gençleri bilimle buluşturma hedeflendi. Konya'da düzenlenen Bilim Festivali'nde TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR gibi milli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşları yer alıyor. Ayrıca Milli Savunma Araçları, İnsansız Hava Araçları gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünler meraklılarıyla buluşuyor.

Festivali ilk 2 gününde 120 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Bilim Festivali'miz 24 Ağustos akşam saat 23.00'e kadar açık. Tüm gençlerimizi, çocuklarımızı, aileleriyle birlikte 10'uncu BilimFest'e, Konya'ya davet ediyorum" dedi.

Altay açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Konya Bilim Merkezi Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi. Konya Bilim Festivali de bu kapsamda Bilim Merkezi'nin en önemli markalarından biri oldu. Dün kapılarını açtık. İki günde sadece 120 bin kişi ziyaret etti. İnşallah 300 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Özellikle çocuklarımız için 200'e yakın atölye oluşturduk. Bu yıl ilk kez dijital bir deneyim merkezi oluşturduk ve Savunma Sanayimizin önemli şirketleri de burada stantlar açarak Milli Teknoloji Hamlemizin gereklerini çocuklarımıza anlatıyor. Özellikle şehir dışından misafirlerimizi Konya Bilim Festivali'ne ve Konya Bilim Merkezi'mize davet ediyoruz. Bu coşkuya ortak olmaları bizim için çok kıymetli. Çok büyük bir emek var, çocuklarımızın zihninde önemli bir hatıra gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya Bilim Festivali'miz 24 Ağustos saat 23.00'e kadar açık. Tüm gençlerimizi, çocuklarımızı, aileleriyle birlikte 10'uncu BilimFest'e, Konya'ya davet ediyorum."

VALİ AKIN: BİLİM MERKEZİ EN KIYMETLİ YATIRIMDIR

Konya Valisi İbrahim Akın ise Konya Bilim Merkezi'nin mimarisine dikkat çekerek, "Konya Bilim Merkezimiz özgün mimarisi, çağdaş laboratuvarları ve etkileşimli öğrenme alanları ile 'insana yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır' anlayışının yaşayan en canlı örneğidir" ifadelerini kullandı.

BilimFest, 24 Ağustos Pazar gününe kadar 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.