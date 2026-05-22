Niğde'de Türk Mutfağı Haftası: 'Bir Sofrada Miras' Temasıyla Tarihi Kilisede Kültürel Buluşma

Niğde Valiliği koordinesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla düzenlenen program, Konaklı Rum Kilisesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde her yıl farklı bir konseptle kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın beşincisi, 21-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Farklı dönemler, yaşam biçimleri ve kültürel etkileşimlerle şekillenen zengin yapısına dikkat çekilmesi amacıyla düzenlenen 'Bir Sofrada Miras' programının gerçekleştirildiği Konaklı Beldesi, eski adıyla 'Misthi' olarak bilinen ve tarih boyunca farklı kültür ile medeniyetlerin bir arada yaşadığı Kapadokya'nın önemli yerleşim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. 1844 yılında inşa edilen, özgün mimarisi ve tarihi dokusuyla bölgenin kültürel hafızasını günümüze taşıyan simge yapılar arasında yer alan Konaklı Rum Kilisesi'nde gerçekleşen etkinlikte, 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi sonrasında Konaklı'da oluşan kültürel dönüşüm ve bu dönüşümün mutfak kültürüne etkileri anlatıldı.

Kurulan sofralarda geleneksel lezzetler misafirlere ikram edilirken; Türk mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığı; üretim gelenekleri, pişirme teknikleri, ritüelleri ve kültürel aktarımıyla yaşayan güçlü bir miras katılımcılara aktarıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı