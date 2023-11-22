Konak Belediyesi Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması Sonuçları Açıklandı

Konak Belediyesi'nin düzenlediği Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması'nda birinci olanlar belli oldu. Mine Sıraçe öykü dalında, Yasemin Çargıt ise şiir dalında birinci oldu. Yarışmada toplamda 490 eser değerlendirildi.

Konak Belediyesi Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması'nda, "Muhayyile" isimli eseriyle Mine Sıraçe öykü dalında "Kara Kedi Nerede" isimli eseriyle Yasemin Çargıt ise şiir dalında birinci oldu.

Konak Belediyesi'nin üçüncüsünü bu yıl, "Kadınlar, Gelecek ve Demokrasi" temasıyla düzenlediği Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışma için mail yoluyla gönderilen eserler arasında yapılan titiz değerlendirme sonucunda"Muhayyile" isimli eseriyle Mine Sıraçe öykü dalında, "Kara Kedi Nerede" isimli eseriyle Yasemin Çargıt ise şiir dalında birinci oldu.

490 ESER DEĞERLENDİRİLDİ

Kadın yazarların sesini duyurmak, kentin kültür sanat hayatına canlılık amacıyla düzenlenen yarışmaya 490 eser gönderildi. Başarılı kadın edebiyatçılarından Esra Kahya, Handan Gökçek, Nilüfer Yıldız Şendur, Nalan Yılmaz, Ayşe Başak Kaban, Hülya Deniz Ünal, Emel İrtem ve Elif Sofya'nın yer aldığı yarışma jürisi, 3 aylık değerlendirme sürecinde, ön elemeyi geçen eserleri titizlikle inceledi. Yarışmada öykü dalında birincilik ödülünü "Muhayyile" adlı eseriyle Mine Sıraçe, ikincilik ödülünü "Umuda Tutunmak İstedim" isimli öyküsüyle Selma Tonay Elhan ve üçüncülük ödülünü "Kokar Bazen" isimli eseriyle Seher Tanıdık aldı. "Rengarenk" isimli eseriyle Nazlı Kayı ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Yarışmanın şiir dalında ise birincilik ödülü "Karakedi Nerede" isimli şiiriyle Yasemin Çargıt'ın, ikincilik ödülü "Ve Belki de Ötekiler" isimli eseriyle Tuğçe Nur İmrat'ın, üçüncülük ödülü ise "Kadınım Ben" isimli eseriyle Emine Yavuz'un oldu. Şiir dalında Jüri Özel Ödülü,"Kadın Meselesi" isimli şiiriyle Fuldem Özkan'a verildi.

ÖDÜL TÖRENİ 5 ARALIK'TA

Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması'nın ödül töreni 5 Aralık Salı günü, saat 14.00'te Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Salonu'nda yapılacak.