Kolombiyalı çiçekçiler, yeteneklerini çiçek festivalinde sergiledi

Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin'e bağlı Santa Elena köyündeki çiçek üreticileri, yıl boyunca büyük emekle yetiştirdikleri çiçeklerini görkemli tasarımlarla beğeniye sundu.

Şehrin merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan köy, yemyeşil ovaları ve devasa çiçek tarlalarıyla ülkenin en önemli çiçek yetiştiriciliği merkezlerinin başında geliyor.

Yerel dilde "silletera" olarak adlandırılan çiçekçiler, Medellin'de her yıl yerli ve yabancı binlerce kişinin katılımıyla 5-15 Ağustos'ta düzenlenen "Uluslararası Çiçek Festivali"ne hazırlandı.

Çiçekçiler, sıra dışı desen ve motiflerle hazırladıkları birbirinden farklı çiçek kasalarını, geçit töreniyle beğeniye sundu.

Yetkililer, festivali 1 milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini kaydederek, Kovid-19 öncesi rakamlarına yeniden döndüklerini bildirdi.

"Köylüler sandalyelerini çiçek kasalarına dönüştürdü"

Festivalin son şampiyonu ve ünlü Londono çiftliğinin sahibi, çiçek yetiştiricisi Diego Londono, AA muhabirine, festivalin doğuşunu ve hazırlanış sürecini anlattı.

Santa Elena köyünde 104 yıl önce çiçek yetiştirilmeye başlandığını belirten Londono, büyük dedelerinin, çiçeklerini satmak için Medellin merkezine götürdüğünü söyledi.

Londono, köylülerin kasalara koyduğu çiçeklerini sırtlarında kilometrelerce taşıdığını belirterek, "O zamanlar gece yola çıkanlar, 7 saat yol katederek para kazanmak için çiçeklerini şehre götürüyordu. Köylüler, sandalyelerini çiçek kasalarına dönüştürdü ve ilk olarak 110 buketle başladı." dedi.

Şehir merkezine varan üreticilerin, yiyecek karşılığında çiçek buketlerini değiş tokuş ettiğini dile getiren Londono, bu sayede bölge insanının hayatını bir şekilde idame ettirdiğini anlattı.

Londono, üretimini yaptıkları çiçeklerin uluslararası bir festivale dönüşme hikayesinin tesadüfen keşfedildiğini vurgulayarak, "Üreticiler, çiçeklerini satmak için kasalara muhtelif şekiller verdi ve sonra şehir merkezinde, mahallelerde satmaya başladı. Birilerinin bunu son derece ilginç bulması, 65 yıl önce çiçek kasalarının festivale dönüşmesine vesile oldu." dedi.

Festivale üç kuşaktır katıldıklarını bildiren Londono, ailenin devamı olarak 1999'dan beri çiçek festivalinde yer aldıklarını belirtti.

Londono, 90'lı yıllardan itibaren yaşadıkları çiftliğin aynı zamanda yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezine dönüştüğünü kaydederek, "Çiçek festivali denilince insanlar, bunun yetiştiği yeri merak ediyor. Gelen turist kafilelerini en iyi şekilde ağırlamak ve silletera kültürünü yaşatmak için onları gezdiriyoruz." diye konuştu.

"Medellin, Pablo Escobar ile anılan imajını değiştiriyor"

Kolombiya'nın, dünyadaki ikinci çiçek ihracatçısı olduğuna değinen Londono, "Medellin, sonsuz baharın şehridir, bu yüzden çiftlikte her zaman çiçekler vardır. Çiçekler iyileştirir, zihnimize ve vücudumuza enerji getirir. Medellin, Pablo Escobar ile anılan imajını değiştiriyor. Medellin, çiçek ve kültür kentidir, uyuşturucu ve narkotik suçluların yeri değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Londono, geçit töreninden 100 gün önce çiçek kasalarına ve diğer materyallere şekil vermeye başladıklarını kaydederek, burada 70'ten fazla çiçek çeşidinin yetiştirilebileceğini söyledi.