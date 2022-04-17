Kolombiya'daki hayırseverler, ramazan boyunca her gün iftar veriyor

Kolombiya'daki Al Kurtubi İslami Çalışmalar Merkezi'nde hayırseverler tarafından ramazan boyunca her gün iftar organizasyonu düzenleniyor.

Başkent Bogota'da bulunan ve cami olarak da hizmet veren Al Kurtubi İslami Çalışmalar Merkezi'nde verilen iftarların masraflarını hayırsever kişi ya da kurumlar gönüllü üstleniyor.

Merkezde bir araya gelen Müslümanlar, oruçlarını toplu olarak açtıktan sonra teravih namazıyla günü tamamlıyor.

Bugünkü iftar masraflarını üstlenen muhasebe uzmanı Kolombiyalı Carolina Castillo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "Bu iftar, kardeşlerimin hayrı ve insanların orucunu eda etmesi için bizler tarafından büyük bir muhabbetle hazırlandı. Allah, hem bu dünyada hem öbür tarafta bizler için en iyisini nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Merkezde bulunan yetkililer, ramazan sonuna kadar bütün günlerin hayırseverlerce karşılanacağını belirterek, Müslüman olsun ya da olmasın herkesin davetli olduğunu bildirdi.