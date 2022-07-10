Kolombiya'da bayram namazı kılındı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu. Ülkenin başkenti Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazına büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda Müslümanın bir araya geldiği camide duaların okunmasının yanı sıra Kurban Bayramı'nın anlam ve önemi üzerinde duruldu. Namazın ardından cemaate çeşitli geleneksel ikramlar yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle az kişinin iştirak ettiği Bogota'nın en büyük camisinin, bu yıl büyük oranda dolduğu görüldü. AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat Kurban Bayramı Güney Amerika Kolombiya Kültür Sanat Haberler

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