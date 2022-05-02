Kolombiya'da bayram namazı kılındı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, bayram namazını eda etti.

Kovid-19 önlemlerinin ülkede esnekleştirilmesiyle cemaatle namazların kılındığı ülkede, bayram namazı Bogota Merkez Camisi'nde maske kurallarına uyarak kılındı.

Sabah Müslümanların akın ettiği camide, bu yılki katılımın geçen yıla göre daha yüksek olduğu görüldü.

Namazın ardından cemaate geleneksel ikramlar yapıldı.