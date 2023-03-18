Kolombiya'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

Kolombiya'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle başkent Bogota'da program düzenlendi.

Etkinlik, ülkenin en büyük üniversitesi olan Ulusal Üniversitenin bünyesinde faaliyet gösteren Maarif Türkiye Araştırmaları Merkezinde organize edildi.

Programa, Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu'nun yanı sıra Prof. Roch Charles Littleç, Kolombiya Ulusal Üniversitesi İnsan Bilimleri Fakültesi'nde Prof. Melba Cardenas, Ulusal Üniversitede Prof. Medya Direktörü Fredy Chaparro ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Burada konuşan Buçukcu, Kolombiya ile Türkiye arasında kültür ve eğitim alanında iş birliğine devam ettiklerini belirterek, Maarif Vakfının dünyanın dört bir yerinde binlerce öğrenciye hizmet verdiğini söyledi.

Cardenas da Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği ve Maarif Vakfı ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını anlatarak, "Elçilik ve Maarifin taahhüdü sayesinde, üniversite öğrencilerine seçmeli Türkçe dersleri almalarını öneriyoruz. Bu kurslarda, Türkiye'nin dili ve kültürü hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler merak ettikleri her şeyi sorma fırsatı buluyor." ifadesini kullandı.

Chaparro, üniversite olarak bu tarz faaliyetleri önemli ve stratejik gördüklerini, amaçlarının Türkiye ile bilgi paylaşımını artırmak olduğunu bildirdi.

Tarih Prof. Littleç ise yaptığı sunumda, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına ve Çanakkale savaşlarında yaşanılan hadiseleri detaylıca katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, soru-cevap ve toplu fotoğraf çekiminden sonra tamamlandı.