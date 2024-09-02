Kollarını Kaybeden Sinem İlk Kez Protez Koluna Sarıldı

Konya'da 3 aylıkken evde çıkan yangında kollarını kaybeden ve vücudunun büyük bölümü yanan 9 yaşındaki Sinem Tezcan, İzmir'de sağ koluna takılan protezin ardından ilk kez annesine sarılmanın mutluluğunu yaşadı.

Ereğli ilçesinde doğan Sinem'in, 2015 yılında, evdeki koltuğun sobadan kaynaklı alev alması sonucu vücudunun büyük bölümü yandı.

Sinem Tezcan önce Konya'da, sonrasında Ankara'daki hastanelerde uzun süre tedavi gördü. Yanıklar nedeniyle saçlarını, kulaklarını, burnunu ve kollarını kaybeden Tezcan, tedavi sürecinin ardından evine döndü.

İlkokul eğitimini evinde almaya başlayan Sinem, kolları olmadığı için ayaklarıyla yazı yazmaya ve resim yapmaya başladı.

Öğretmeni Ferhunde Harman'ın, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu İzmir'deki Meleklerin Abisi Derneği Başkanı Yasin Kirazlı sayesinde Sinem'in yanan saçlarının yerine peruk takıldı.

Küçük kızın ayaklarıyla resim yapmasından etkilenen Kirazlı'nın girişimleri sonucu Sinem'in kollarına protez takılması için de çalışmalar gerçekleştirildi.

Alınan ölçülerin ardından Sinem'in sağ koluna protez takıldı. Heyecanla ilk kez kolunu oynatan Sinem, annesi Döndü Tezcan'a sarılmanın mutluluğunu yaşadı.

Ressam olmak istiyor

Sinem Tezcan, AA muhabirine, yaşamında Meleklerin Abisi Derneği Başkanı Yasin Kirazlı'nın çok farklı bir yerinin olduğunu, onunla tanışmasının ardından hayatının değişmeye başladığını söyledi.

Protez kol takılırken heyecanlı olduğunu anlatan Tezcan, "Saçlarımı çok beğenmiştim, 'tarayabilirim' diye düşünmüştüm. Bir insanın saçının olması güzel bir şey. Bundan sonraki hedefim resim yapmak istiyorum. Şu ana kadar resimlerimi ayaklarımla yapıyordum, artık ellerimle yapacağım. Büyüdüğümde ressam olmak istiyorum, çünkü resim yapmayı çok seviyorum. Protez kolumla anneme sarıldım, mutluyum." dedi.

Döndü Tezcan da kızının bir koluna protez takıldığı için çok mutlu olduğunu, umutla ikinci protezin takılacağı günü beklediğini ifade etti.

Anne Tezcan, şunları kaydetti:

"Önce kızımın peruğu takıldı. Çok güzel şeyler hissettim. O daha iyi yerlere gelecek ve işlere imza atacak. Çok mutluyum. Bir an önce gidip herkese göstermek istiyorum. Onun da dışarıda ayaklarıyla değil, elleriyle oynamasını görmek istiyorum. Geleceği başarılı. Bir şeye odaklanıyor ve başarıyor. Biz, Sinem'i her haliyle seviyoruz. Kızımla ilgili en büyük hayalim bir resim atölyesi açmak. Orada resim yapmasını istiyorum. Kızımın ilk defa elini tuttum, heyecanlandım. Yıllardır beklenen bir şeydi. Mutluyum. Kızıma sarılıyorum, o da bana sarılıyor. Hayal ettiğimiz manzaraydı."

Protez ve ortez merkezi sahibi Mustafa Ünlü ise Sinem'e, 2 aşamalı uygulama yaptıklarını, birinci aşamanın tamamlandığını ve sağ koluna elektronik olarak sınıflandırılan protez kol takıldığını, ikinci aşamada ise sol kolunda bir ameliyat yapıldıktan sonra oraya da protez takılacağını aktardı.

Sinem Tezcan'ın tüm ihtiyaçlarını gidermek istediklerini aktaran Ünlü, "Yazıyı ayak parmaklarıyla yazsa da diğer kolu da takıldıktan sonra zaman içerisinde bu verimlilikler sağlanacak. Diğer kolunda kemik uzaması var o kısaltılacak. Sivri bir yapısı var. Onun hassasiyeti var. O durumda protez uygulanmaz, ameliyat olduktan sonra o kola da protez takacağız." bilgisini paylaştı.

"Sinem'de bir azim gördüm"

Yasin Kirazlı da Ankara'da başlattığı proje kapsamında 9 yılda Türkiye genelinde çeşitli hastalıklar nedeniyle saçı dökülen ya da kesilen 3 binden fazla kız çocuğuna ücretsiz peruk tasarladığını anlattı.

Sinem'in peruğunu taktığı zaman çok mutlu olduğunu dile getiren Kirazlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinem'de bir azim gördüm. Başarabileceğini biliyordum. Saçla bırakmak istemedik. İki kolu yoktu. Ayaklarıyla çok güzel resimler çiziyordu. Hayırseverlerin desteğiyle biz bu kolu taktırdık. Kolunu kullanabiliyor. İstediği gibi çekmeceyi açıp yemek yiyebilecek. Bunu daha önce ayaklarıyla yapıyordu ama elleriyle yapacak. Allah izin verirse ellerini aktif şekilde kullandığını görünce bu beni daha da mutlu edecek."