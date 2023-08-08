Kocasinan Belediyesi Temizlik İşçileri Erkin Koray'ı Anmak İçin Klipte Buluştu
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Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray'ın hayatını kaybetmesi üzerine Kocasinan Belediyesi temizlik işçileri, bir klip çekerek Koray'ı anmak istedi. Klip, Erkin Koray'ın 'Çöpçüler' şarkısı eşliğinde temizlik yapan işçilerin görüntülerini içeriyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da klibi sosyal medya hesaplarından paylaşarak Erkin Koray'ı rahmetle anıyor.
Kocasinan Belediyesi temizlik işçileri, hayatını kaybeden Erkin Koray'ı anmak için klip çekti.
Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Koray'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğarken, Kocasinan Belediyesi temizlik işçileri de bir klip çekerek Koray'ı andı. Efsane ismin 'Çöpçüler' şarkısının kullanıldığı müzikte süpürge ile temizlik yapan işçiler, "Erkin Koray ağabeyimiz de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bizi toplumda hatırlanan insanlar haline getirmişti, çöpçüler şarkısıyla. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, "Her daim unutulmaz şarkılarıyla hatırlayacağımız usta sanatçı Erkin Koray'ı rahmetle anıyoruz." mesajıyla klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı. - KAYSERİ