KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - (KOCAELİ ÖZEL)Yüzyılların Osmanlı geleneği hayat buldu, market borçları sıfırlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yüzyılların Osmanlı kültürü olan 'zimem defteri' geleneği hayat buldu. Bu çerçevede bazı marketlerdeki veresiye defterlerinde borcu bulunan vatandaşların tüm ödemeleri yapıldı.

Kocaeli'de sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOTSİAD), Ramazan ayında 'zimem defteri' geleneğini yerine getirdi. Körfez ilçesinde bu gelenek ilk kez hayat buldu. Bu çerçevede, bazı marketlerin veresiye defterlerine bakılarak zaruri ihtiyacı olan aileler tespit edildi. Dernekte toplanan paralarla, ailelerin marketlere olan borcu sıfırlandı. Öte yandan bir başka projenin de müjdesi verildi. Bayramdan sonra kimsesiz çocuklar için uçurtma şenliği düzenlenerek etkinliğin tüm masrafları karşılanacağı belirtildi.

"Bu projeyi ilk hayata geçiren STK olarak durur duyuyoruz"

Ortaya koydukları geleneği değerlendiren KOTSİAD Körfez Şube Başkanı Nedim Sarı, "Biz özellikle Ramazan aylarında KOTSİAD olarak sosyal projelerimize imzamızı atıyoruz. Bu anlamda da her sene olduğu gibi Ramazan'ın verdiği şevk ve huzurla yine yardımlarımızı yapmayı hedefliyorduk. Bölgemizde öyle bir etkinlik yapmak istedik ki farkındalık oluşturmak istedik. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla görüşerek STK olarak ihtiyaç sahiplerini en çok nerede bulabileceğimizin cevabını esnaftan temin edebileceğimizi düşündük. Dolayısıyla nakdi yardımlarımızı bu şekilde yapacağımıza karar verdikten sonra mahallemizde belirlediğimiz 3 tane esnaf arkadaşımızın yanlarına giderek ve en zaruri ihtiyaç sahiplerini bularak onlara yardımcı olmaya çalıştık. Bütün defter borçlarını kapatmış olduk. Aynı anda da onların semt bakkallarımızın aracılığıyla mağdur olan insanlarımızın kira borcu olduğunu fark ettik. Biz de bu arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadarıyla kira yardımında da bulunduk. Ramazanı bu şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Toplumsal anlamda bu projeyi ilk hayata geçiren sivil toplum örgütü olarak gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Seve seve bu hayrı işledik"

Vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Sarı, "Çok güzel ve olumlu cevaplar aldık. Biz hatta bu defterleri kapattıktan sonra teyit etme amaçlı ihtiyaç sahibi birkaç tane arkadaşımızı aradık. Onların market borçlarının kapandığını dile getirdik. Biz ruh anlamında çok rahat ettik, feyz duyduk. Ben ve ekibimin o gün seve seve bu hayrı işlediğimizi düşünüyorum" dedi.

"Çocukların yüzündeki tebessümü görmemiz bize yetecektir"

Bayramdan sonra uçurtma şenliği projesini hayata geçireceklerinin de müjdesini veren Sarı, "Bu tarz sosyal projelerde bütün STK'ların ön ayak olmasını istiyoruz. Yaklaşık olarak bayramdan sonra çok güzel bir projeye daha imza atacağız. Bizim 40'a yakın ihtiyaç sahibi çocuklarımız, kimsesiz çocuklarımızla Kocaeli'de ilk olabilecek 1. Geleneksel Uçurtma Şenliği düzenliyoruz. Burada da bütün maliyeti bizim derneğimiz karşılayacak. Çocukların yüzündeki tebessümü görmemiz bize yetecektir. STK'lar, odalar, ticaret odaları da yardımda bulunabilirlerse her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olabilirlerse 'Ne mutlu bize' diyeceğiz" diye konuştu.