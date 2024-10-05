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Kocaeli Kitap Fuarı 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' Temasıyla Kapılarını Açtı

Kocaeli Kitap Fuarı 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' Temasıyla Kapılarını Açtı
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14. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlendi. 530 yayın evi ve 800 yazarın katılımıyla gerçekleşen fuar, 1 milyonu aşkın ziyaretçi bekliyor. 13 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatleri arasında açık olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı başladı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu stant açtı.

Bu yıl 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, 800 yazarı ağırlayacak, 980 panel, söyleşi ve imza etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Fuar, 13 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Aytun Buz, AA muhabirine, yeni kitaplarla tanışmak için fuarı her yıl ziyaret ettiğini belirterek, etkinlik sayesinde bütün yayınevlerinin ayaklarına geldiğini söyledi.

Tarihle ilgili kitap ve dergiler aldığını aktaran Buz, yazarların imza etkinliklerine katıldıklarını ifade etti.

Recep Şenel de kitapseverlerin görmesi gereken bir fuar olduğunu vurgulayarak, ailelerin daha geniş alanda kısa sürede istedikleri kitapları bulabileceklerini kaydetti.

Fuarda kitap fiyatlarının piyasaya göre uygun olduğunu dile getiren Şenel, kendisi için kişisel gelişim kitabı, çocuklarına da İngilizce set aldığını söyledi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Kültür Sanat

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