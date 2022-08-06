Kocaeli haberi... Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi - Haberler

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Kocaeli haberi... Sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Kocaeli gündem haberi: Bolu'da hafta sonu sıcak havanın etkisiyle Gölcük Tabiat Parkı'na akın edenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, bisiklete bindi.

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Bolu'da hafta sonu sıcak havanın etkisiyle Gölcük Tabiat Parkı'na akın edenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, bisiklete bindi.

Türkiye genelinde son günlerde etkisini artıran sıcak havalar, özellikle çetin kış şartları sırasında adından söz ettiren Bolu'da yaşayanları bunalttı.

Hafta sonunu fırsat bilenler, serinlemek için doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih etti.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta, ormanlık alan içerisinde bulunan parka gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı.

Bisiklet ve golf araçlarıyla manzara eşliğinde turlayan ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat

Türkiye Gölcük Bolu Kültür Sanat Güncel Haberler

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