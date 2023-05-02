Kocaali'de ortaokul öğrencilerine okçuluk sporu tanıtıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortaokul öğrencilerine okçuluk sporu anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ata Sporları Federasyonu ve Kocaali Belediyesi iş birliğiyle, "Nehir Sakarya" projesi kapsamında Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine okul bahçesinde okçuluk sporu tanıtıldı.

Federasyon eğitmenleri tarafından öğrencilere ok atışı yaptırıldı. Etkinlikte ayrıca puta, mangala ve sepet oyunları gösterildi.

Ata Sporları Federasyonu ve Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokole istinaden, başta geleneksel Türk okçuluğu olmak üzere Kocaali'yi, Sakarya'nın ata sporları merkezi haline dönüştürmek istediklerini belirtti.

Uçar, bu kapsamda, Kocaali Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde tüm okullarda okçuluğun tanıtım faaliyetlerine geçeceklerini anlattı.

Etkinliğe, Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş ve protokol üyeleri katıldı.