KO-MEK'te Resim Eğitimi Alan Kursiyerler Hayallerini Resmediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KO-MEK) resim eğitimi alan kursiyerler, hayallerini resmediyor. KO-MEK, resim branşı ve Resim Sanat Eğitimi branşları ile yağlı boya, sulu boya, kara kalem gibi resim dallarında eğitim vererek 11 bin 275 kişiye eğitim sağladı. Kursiyerler, KO-MEK'te öğrendiklerini sanat eserine dönüştürerek eşsiz güzellikler ortaya koyuyor ve eserlerini satışa sunarak ekonomilerine katkıda bulunabiliyor. KO-MEK'te açılan beceri kursları sayesinde çocuklar ve gençler ücretsiz eğitimlerden yararlanma fırsatı buluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) resim eğitimi alan kursiyerler, hayallerini resmediyor.

Birçok sanat alanında eğitim veren KO-MEK adeta kentin kültür sanat anlayışına da yön veriyor. Resim branşı ve Resim Sanat Eğitimi branşları ile yağlı boya, sulu boya kara kalem gibi resim dallarında KO-MEK, şimdiye kadar 11 bin 275 kişiye eğitim vererek bu alanda önemli bir başarı sağladı.

7'den 70'e birçok vatandaşın ilgisini çeken resim, KO-MEK sayesinde herkesin eğitim alabileceği bir alan oldu. Hayallerini tuvale döken birçok sanatsever KO-MEK'te öğrendiklerini sanat eserine dönüştürerek eşsiz güzellikler ortaya koyuyor. Resim alanında kendini geliştiren kursiyerler, isterlerse KO-MEK kurslarında yaptıkları eserleri komeksepeti.org adresinden satışa sunarak ekonomilerine katkıda bulunabiliyor.

Birçok kursiyerin kişisel sergisini açarak birbirinden güzel eserlerini sanatseverlerle buluşturduğu KO-MEK'te eğitimlerden isteyen herkes yararlanabiliyor. KO-MEK'te özellikle yaz aylarında açılan beceri kurslarında çocuklar ve gençler hünerlerini göstererek, ücretsiz kurslardan yararlanma fırsatı buluyor.

Hemşire olan ve fırsat buldukça Derince KO-MEK kurslarına geldiğini ifade eden Kevser Dirik, "İlkokuldan beri resimle ilgileniyorum, burada eğitmenlerimiz bizimle çok ilgililer. Yağlı boya ile doğa resimleri yapmayı seviyorum. KO-MEK'e yıllardır geliyorum. Burada kursların ücretsiz olması ve gerçekten ortamın aile gibi olması bizleri çok rahatlatıyor" dedi.

Bir diğer kursiyer Tolga Daşdelen ise "Sulu boya eğitimi için geldim, ilk kez burada yapmaya başladım. Burada çok güzel ortam var ve bu eğitimleri değerlendirmek istedim. Eğitmenlerimiz çok ilgili ve birebir desteklemesi çok iyi. İlk başlamama rağmen çok güzel ilerleme kaydettim, ilerleme oldukça da kendime güvenim geliyor daha da hevesleniyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ