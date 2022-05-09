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Klasik ve modifiyeli araçlar Ödemiş'te buluştu

AA - Turgay Konuralp - Kültür Sanat
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Klasik ve modifiyeli araçlar Ödemiş'te buluştu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Klasik ve Modifiyeli Araçlar Fuarı düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Klasik ve Modifiyeli Araçlar Fuarı düzenlendi.

Anafartalar Mahallesi Eski Salı Pazarı'nda gerçekleştirilen ve otomobilseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte yaklaşık 150 otomobil görücüye çıktı.

Fuara klasik ve modifiyeli otomobiliyle katılan Küçük Menderes Vosvoscular Kulübü üyesi Melih Erakyol, fuara farklı illerden de katılım olduğunu söyledi.

Ödemiş'in böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erakyol, halkın ilgisinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

AA / Turgay Konuralp - Kültür Sanat

Anafartalar Mahallesi, Ödemiş, İzmir, Salı, Kültür Sanat, Haberler

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