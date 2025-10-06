Klasik Otomobil Tutkunları Göbeklitepe'yi Ziyaret Etti

Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Azerbaycan ve Gürcistan turunun ardından Türkiye'ye gelerek UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlik kapsamında gezginler, Göbeklitepe'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı ve klasik araçlarını sergiledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, gazetecilere, şehrin bu tür etkinliklerde yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Gülpınar, "Dünyada sayılı olan klasik araç sahipleriyle beraber Göbeklitepe'yi ziyaret ediyoruz. Bu etkinlik Şanlıurfa için güzel bir tanıtım ve reklam niteliğinde. Turizm, hayat ve gelecek demektir. Şanlıurfa'da ise bu potansiyel fazlasıyla mevcut." ifadelerini kullandı.

Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları daha önce Azerbaycan ve Gürcistan'ı gezmişti.