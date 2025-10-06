Haberler

Klasik Otomobil Tutkunları Göbeklitepe'yi Ziyaret Etti

Klasik Otomobil Tutkunları Göbeklitepe'yi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Azerbaycan ve Gürcistan turunun ardından Türkiye'ye gelerek UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Etkinlik Şanlıurfa'nın tanıtımına katkı sağladı.

Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Azerbaycan ve Gürcistan turunun ardından Türkiye'ye gelerek UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlik kapsamında gezginler, Göbeklitepe'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı ve klasik araçlarını sergiledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, gazetecilere, şehrin bu tür etkinliklerde yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Gülpınar, "Dünyada sayılı olan klasik araç sahipleriyle beraber Göbeklitepe'yi ziyaret ediyoruz. Bu etkinlik Şanlıurfa için güzel bir tanıtım ve reklam niteliğinde. Turizm, hayat ve gelecek demektir. Şanlıurfa'da ise bu potansiyel fazlasıyla mevcut." ifadelerini kullandı.

Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları daha önce Azerbaycan ve Gürcistan'ı gezmişti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Erdoğan'dan Özel'e: Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır

Erdoğan'dan CHP lideri Özel'i küplere bindirecek benzetme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu

Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu
Kentte görülmemiş karar! Geri geri park etmek yasaklanıyor

Görülmemiş karar! Bu kentte geri geri park etmek yasaklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.