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Klasik Otomobil Tutkunları Bolu'da Etkinlik Düzenliyor

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Türkiye Klasik Mercedes-Benz Kulübü üyeleri, Bolu'da kültürel ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında etkinlikler düzenliyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı ziyaret eden kulüp üyeleri, kentin doğal güzelliklerini de keşfedecek.

Klasik otomobil tutkunları, kültürel ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bolu'da etkinlikler düzenliyor.

Türkiye Klasik Mercedes-Benz Kulübü üyeleri, 28-30 Haziran'da yapılacak organizasyonlar kapsamında Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Hükümet Meydanı'nda park edilen araçları inceleyen ve kulüp üyelerinden bilgi alan Kılıç, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Klasik otomobilleri gören meraklı vatandaşlar da araçların önünde poz verdi.

Valilik ziyaretinin ardından kentin doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na geçen üyelere Vali Kılıç da eşlik etti.

Klasik otomobil tutkunlarından oluşan 25 araçlı ekip, 3 gün boyunca merkez ve ilçelerde gezi, piknik ile kent turlarından oluşan çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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