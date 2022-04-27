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KKTC'de Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Muhammet İkbal Arslan - Kültür Sanat
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KKTC'de Kadir Gecesi idrak edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kadir Gecesi dua ve namazlarla idrak edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kadir Gecesi dua ve namazlarla idrak edildi.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra, çok sayıda kişinin katıldığı programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu, teravih ve tesbih namazları kılındı.

Öte yandan, Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Hala Sultan Camisinin Revak bölümünde Kutsal Emanetler Fotoğraf Sergisi açıldı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Kültür Sanat

Kadir Gecesi, Lefkoşa, Kıbrıs, dua, Kültür Sanat, Haberler

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