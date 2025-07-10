KKTC'de 14. Uluslararası Baklava Festivali Düzenlenecek

Türkiye'nin tescilli tatlılarından baklavanın tanıtımı amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 14. Uluslararası Baklava Festivali düzenleneceği bildirildi.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) tarafından genellikle Türkiye'de yapılan festival, Türk dünyasına yönelik tanıtım kampanyası kapsamında, Azerbaycan'ın ardından KKTC'de düzenlenecek.

KKTC'nin Girne kentinde yapılacak 14. Uluslararası Baklava Festivali'nin kesin tarihini belirlemek için BAKTAD Yönetim Kurulu üyeleri ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul bir araya geldi.

Festivalde, Türk baklavasının tanıtımının yanı sıra KKTC'nin yerel tatlılarının da ön plana çıkarılacağı belirtilen açıklamada, 2 ton baklava dağıtımının gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, festivalin KKTC ve Girne'nin tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra kültürel ve ticari anlamda dünya ile iletişimini de güçlendireceğini vurgulayarak, vatandaşları 14. Baklava Festivali'ne katılmaya davet etti.