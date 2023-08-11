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Kızıltepe Belediyesi'nde Hatim Programı Düzenlendi

Kültür Sanat Haberleri

Kızıltepe Belediyesi'ne bağlı Hanımeli Kadın Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri için hatim programı düzenlendi. Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun eşi Ayşe Cıdıroğlu, aileler, öğrenciler ve kursiyerler katıldı. Etkinliklerin ardından Cıdıroğlu, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak hatmini tamamlayan öğrencilere, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kızıltepe Belediyesi'ne bağlı Hanımeli Kadın Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri için hatim programı düzenlendi.

Merkezde düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun eşi Ayşe Cıdıroğlu, aileler, öğrenciler ve kursiyerler katıldı.

Öğrencilerin etkinlikleri ile başlayan programda, aşure ikram edildi.

Etkinliklerin ardından Cıdıroğlu, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak hatmini tamamlayan öğrencilere, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Kültür Sanat

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