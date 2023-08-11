Kızıltepe Belediyesi'nde Hatim Programı Düzenlendi

Kızıltepe Belediyesi'ne bağlı Hanımeli Kadın Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri için hatim programı düzenlendi. Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun eşi Ayşe Cıdıroğlu, aileler, öğrenciler ve kursiyerler katıldı. Etkinliklerin ardından Cıdıroğlu, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak hatmini tamamlayan öğrencilere, Kur'an-ı Kerim hediye etti.