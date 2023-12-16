Samsun'da, Türkiye'nin önemli sulak alanlarında biri olan Kızılırmak Deltası'ndan toplanan kındıra sazı ve Bafra Ovası'nda yetişen mısırın yelekleri, kadınların elinde sepet, obje, çanta, ekmeklik, kalemlik ve şekerlik gibi malzemelere dönüşüyor.

Kızılırmak Deltası'ndan topladıkları kındıra sazı ve mısır yeleği ile ' Bafra zembili' yapıyorlar

' Bafra zembili' kadınların elinde şekilleniyor

SAMSUN - Samsun'da, Türkiye'nin önemli sulak alanlarında biri olan Kızılırmak Deltası'ndan toplanan kındıra sazı ve Bafra Ovası'nda yetişen mısırın yelekleri, kadınların elinde sepet, obje, çanta, ekmeklik, kalemlik ve şekerlik gibi malzemelere dönüşüyor.

Samsun'un Kızılırmak Deltası'nda yetişen bir çeşit çayır otu kındıra ile mısır bitkisinin yelek denilen dış yapraklarının birlikte örülmesi ile oluşturulan bir ürün olan zembil, Bafra ilçesinde kadınlar tarafından üretiliyor. Bafra'ya ait coğrafi tescilli ürün olan zembil, ince bir işçilikle yapılıyor. Toplanan ürünler halat ve düğüm yapılarak farklı ürünler haline getiriliyor.

Uzun süre Bafra'da kadınlara zembil yapmayı öğreten Hülya Yangın Ertekin, "Bafra zembili, ilçemizin coğrafi işaret tescilli ürünüdür. Zembil yapımında kullandığımız malzemeler bu bölgede yetişiyor. Mısırın yeleklerinden yapraklarını topluyoruz, ayrıca Kızılırmak Deltası'nda bulunan kındıra sazı var. Onu da topluyoruz. Bunları halat şeklinde dönüştürüyoruz. İçi daha diri dursun diye bu işlemi yapıyoruz. Topladığımız ürünleri sepet, obje, çanta, ekmeklik, kalemlik, şekerlik gibi malzemelere dönüştürüyoruz. Tamamen doğal bir ürün oluyor. Bu geri dönüşüm işine de giriyor. Malzemesi doğadan toplandığı için işçilik dışında başka bir maliyeti yok" dedi.

Halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yaptığını anlatan Ertekin, "Bu el sanatını orada kursiyerlere öğretiyoruz. 5 sene içinde 60 kadar kadına eğitim verdim. Bu arada tabii üretirken pazar araştırması da yapıyoruz. Pazarımız da iyi. Özellikle mısır yeleklerini boyadığımız zaman daha dikkat çekiyor. Bu ürünlerde fiyatlar göreceli oluyor. Ürünler 50 TL ile 100 TL arasında satılıyor. Ortalama boyutta bir sepetim yapımı 3-4 gün sürüyor" diye konuştu.