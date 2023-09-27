KızBaşına, UNFPA Joint Innovation Challenge 2022'de (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Ortak İnovasyon Yarışması) Türkiye'nin ilk ve tek kazananı olarak kadınların cinsiyet eşitsizliğine dayalı olarak yaşadıkları her türlü şiddete karşı empati duygusunu uyandırmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladığı interaktif VR (Sanal Gerçeklik) deneyimi sergisini hayata geçiriyor. Ankara'da gerçekleştirilen sergi, erken yaşta evlilik konusunu ele alıyor ve birçok farklı konu başlığında panel düzenleniyor.

KızBaşına, erken yaşta evlilik konusunu ele alan interaktif sanal gerçeklik etkinliği ve sergi düzenledi.

KızBaşına, adını "kız başına yapamazsın" nefret söylemini reddederek "yaparsan kız başına yaparsın" söyleminden alan Türkiye'de birçok ilke imza atan projelerini gönüllü aktivistleri ile düzenlemeye devam ediyor. KızBaşına, UNFPA Joint Innovation Challenge 2022'de (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Ortak İnovasyon Yarışması) Türkiye'nin ilk ve tek kazananı olarak kadınların cinsiyet eşitsizliğine dayalı olarak yaşadıkları her türlü şiddete karşı empati duygusunu uyandırmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladığı interaktif VR (Sanal Gerçeklik) deneyimi sergisini hayata geçiriyor.

Proje kapsamında ilk sergisini Ankara'da gerçekleştiren KızBaşına, 21-29 Eylül tarihleri arasında Müze Gazhane'de Begüm Güney'in küratörlüğü, Yağmur Doğan'ın asistan küratörlüğü ve Yıldızlar Yatırım Holding'in ana desteği ile toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan "Başka Bir Dünyadan" sergisini düzenliyor. VR deneyimi ve 13 çağdaş sanatçının yer aldığı; Gülçin Aksoy, Nazan Azeri, Simay Bahçivan, Mustafa Boğa, Eda Çekil, Fırat Engin, Emel Ceren Erarslan, Ekin Kılıç Ezer, Gülsün Karamustafa, Şükran Moral, Sena, Zeynep Solakoğlu, Deniz Varlı eserlerinin bir araya geleceği bu serginin ana misyonu toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı empati duygusunun artırılması hedefleniyor. 21-29 Eylül tarihleri arasında erken yaşta evlilik konusunu ele alan interaktif VR deneyimi ve serginin yanında Sude Belkıs, Özlem Gürses, Meltem Şahin, Begüm Güney Ekin Bernay, Burcu Acartürk Yıldız gibi değerli isimlerin de katılımı ile birçok farklı konu başlığında panel yapıldı.