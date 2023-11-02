Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi, 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak. Film, modern ilişkileri ele alıyor ve hikayesi New York'ta geçiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrolünde olduğu 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi Netflix'te yayınlanacak

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, modern ilişkileri ele alan "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi, 24 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğuna Gönenç Uyanık'ın oturduğu filmin tanıtımı sosyal medya üzerinden yayınlandı.

Hikayesi New York'ta geçen filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.