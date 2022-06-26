- Kitapseverlere metro durağında "İstasyon Kütüphane"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte kitap okuma alışkanlığını artırmaya yönelik projelerini sürdürüyor. Raylı sistemleri kullanan vatandaşların seyahatlerini kitap okuyarak değerlendirmesi amacıyla Kızılay Metro İstasyonu'ndan sonra ikinci temalı kütüphaneyi Dikimevi ANKARAY İstasyonu'nda hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, "Al, Oku, Bırak" sloganıyla Kızılay Metro İstasyonu'ndan sonra ikinci temalı kütüphaneyi öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu ANKARAY Dikimevi İstasyonu'nda hizmete açtı. ANKARAY Dikimevi Metro İstasyonu'nda 26 yıldır atıl durumda bulunan alan yeniden dizayn edilerek modern bir kütüphaneye dönüştürüldü. "ANKARAY Kitap İstasyonu" adıyla hizmete açılan kütüphane, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ders ve hikaye kitapları, romanlar, ansiklopediler ve dergilerin yer aldığı 5 bin kitap kapasiteli kütüphaneye çalışma masaları da konulurken, Başkentliler T.C. kimlik numaraları ve telefon numarasıyla kayıt yaptırarak ücretsiz kitap alabilecek.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Metro Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeliha Kaya, Mimar Esra Altan'nın da katıldığı ANKARAY Kitap İstasyonu açılışına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Amaçlarının raylı sistemlerde seyahat eden vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek olduğunu söyleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Raylı Sistem İstasyonlarımızda mini kütüphaneler projesine başlarken amacımız kitap okuma oranının düşük olduğu ülkemizde, vatandaşlarımızı okumaya teşvik etmek, en azından metro seyahatlerinde kitap okuyabilmelerine imkan sunmaktı. Vatandaşlarımızın sanki evindeki kütüphanesinden kitap alıyormuş gibi rahatça ve hemen ulaşabileceği bir ortam sağlayarak, 1-2 durak ya da daha uzun durak mesafelerde yapacakları yolculuklarında daha keyifli ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak istedik. İlk mini kütüphanemizden güzel dönüşler aldık ve bu dönüşlerin de teşvikiyle yeni kütüphaneler oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Kitaplara ücretsiz erişim

Başkentliler kütüphaneden aldıkları kitapları bir aylık okuma süresinin ardından iade ederek yeni bir kitap için başvuru yapabilecek. Proje vatandaşların kitaplara kolay erişmesine destek olurken, raylı sistemlerde geçen seyahat süresinin daha verimli kullanılmasına da katkı sağlayacak. ANKARAY Kitap İstasyonu'nda 7'den 70'e tüm vatandaşlar, kendi yaşlarına uygun kitaplara ücretsiz şekilde ulaşabilecek. Temalı özelliğe sahip kütüphane sessiz ve huzurlu bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilere de açık olacak.

Kitap bağışı kabul edilecek

EGO Genel Müdürlüğü; ANKARAY Kitap İstasyonu ve EGO Metro Kitap İstasyonu için kitap bağış kampanyası da başlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yayınlarının da yer verildiği kütüphanelerde, vatandaşlar tarafından bağışlanacak kitaplar da ayrıca kabul edilecek. Bağışlanan kitaplar incelendikten sonra bilgisayar kaydı alınıp kurum kaşesi basılarak okuyucuların hizmetine sunulacak.