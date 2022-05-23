Kitap Fuarı'na yoğun ilgi - Haberler

Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan, 200 yazar ve 118 yayınevinin katılım sağlayacağı kitap fuarına çok sayıda vatandaşı ağırlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde hayata geçirilen kitap fuarı, Mayıs tarihine kadar hizmet verecek olan fuar 29 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek. 118 yayınevinin yer aldığı ve yaklaşık 200 yazarın katılım sağlayacağı fuarda, ünlü isimlerin katılımı ile panel, söyleşi ve imza günleri de düzenleniyor. Fuara, çevre illerden ve Ordu'nun ilçelerinden çok sayıda öğrenci katılım sağlıyor.

"İnsanlarda fuara karşı açlık vardı, rağbet var"

Fuarda satış görevlisi olan Mustafa Özata, "Fuara karşı vatandaşlarımızda açlık vardı, insanlar gerçekten, özellikle çocuklar ve gençler çok fazla meyilliler. Aslında bu fuarların bir ay olması gerekiyor çünkü beklemediğimiz kadar fazla rağbet var. Kitap fiyatları yükseldi ancak fuarlarda bir nebze de olsa uygun oluyor. Biz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz. gerçekten ilgisi ve alakası çok güzel, inşallah her yıl olmasını ve daha uzun süre fuarların olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Fuarın açılması ile birlikte insanlar akın ediyorlar"

Bedirhan Korkmaz isimli satış görevlisi de, "Katılım çok güzel, hafta içi genç ve çocukları ağırlıyoruz, hafta sonu ise yetişkin insanlar geliyor. Farklı illerdeki okullardan da öğrenciler katılım sağlıyorlar. Şuan burada bir patlama yaşanıyor, pandemi sürecinde kimse kalabalık ortamlarda bulunmaktan çekiniyordu. Fuarın açılması ile birlikte akın ediyorlar. Sanal ortamdan satın alma ile burası farklı oluyor, insanlar burada bütçesine göre kitaplarını satın alıyorlar" diye konuştu.

Fuara katılım sağlayan öğrenciler ise fuarın çok hareketli ve kalabalık geçtiğini, tüm öğrencilerin buraya gelmeleri gerektiğini belirterek, kitap satın aldıklarını ve güzel kitaplar olduklarını belirttiler. Kendi yaş guruplarına uygun kitaplar olduğunu söylediler.