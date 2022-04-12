Kış uykusundan uyanan bozayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi - Haberler

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Kış uykusundan uyanan bozayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi

AA - Sidar Can Eren - Kültür Sanat
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Dağlık alanda gezinen bozayılar Ayıların oyun oynaması Ayıların yiyecek arayışı Ayıları görüntüleyen Muzaffer Akyüz ile röportaj TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, bozayı ile 3 yavrusu dağlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Dağlık alanda gezinen bozayılar

Ayıların oyun oynaması

Ayıların yiyecek arayışı

Ayıları görüntüleyen Muzaffer Akyüz ile röportaj TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, bozayı ile 3 yavrusu dağlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.

Kış uykusundan uyanan bozayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi

Kış uykusundan uyanan bozayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi

Kış uykusundan uyanan bozayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi

AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat

Röportaj, Pülümür, Tunceli, oyunlar, Kültür Sanat, Haberler

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