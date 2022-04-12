Kış uykusundan uyanan bozayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi
AA - Sidar Can Eren - Kültür Sanat
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Dağlık alanda gezinen bozayılar Ayıların oyun oynaması Ayıların yiyecek arayışı Ayıları görüntüleyen Muzaffer Akyüz ile röportaj TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, bozayı ile 3 yavrusu dağlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.
PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Dağlık alanda gezinen bozayılar
Ayıların oyun oynaması
Ayıların yiyecek arayışı
Ayıları görüntüleyen Muzaffer Akyüz ile röportaj TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, bozayı ile 3 yavrusu dağlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.