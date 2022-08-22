Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir haber | Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak

Kültür Sanat Haberleri

Kırşehir haber | Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak

Kırşehir haberlerine göre Kırşehir Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cacabey Meydanı'nda iki ayrı konserde sanatçılar Nurdan İpek'in 29 Ağustos'ta, Ender Balkır'ın da 30 Ağustos'ta sahne alacağı etkinliğin ücretsiz izlenebileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olan ilk ve tek iliz. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak böylesi anlamlı günlerde müzik alanında fark yaratmaya devam ediyoruz. 29 ve 30 Ağustos'ta Cacabey Meydanı'nda ücretsiz düzenleyeceğimiz konserlere tüm hemşerilerimizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.?????

Kaynak: AA / Abdullah Yıldız - Kültür Sanat

Kırşehir Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title