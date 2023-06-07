Kırşehir'de Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Kırşehir'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışının ardından Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve beraberindekiler kursiyerlerin eserlerini inceledi.

Kursiyerlerden atölye çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Buhara, kursiyerlerin ürettikleri el emeği göz nuru eserlerle kentin kültürel ve sosyal değerlerinin devam ettirildiğini söyledi.

Vali Buhara, "Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde alınan kursları başarıyla tamamlayan, birbirinden kıymetli eserleri ortaya çıkaran tüm kursiyerlerimizin eline sağlık, onları ve eğiticilerini de emeklerinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Halk oyunları gösterisi ile müzik dinletisinin de sunulduğu programa, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ile okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.