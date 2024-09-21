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Kırşehir'de Esnafa Ahilik Haftası Ziyareti

Kırşehir'de Esnafa Ahilik Haftası Ziyareti
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Kırşehir'de düzenlenen ziyarette, esnaf davul zurna eşliğinde karşılandı ve 37. Ahilik Haftası etkinliklerine katılmaları için davet edildi. Ekibin dağıttığı Ahi helvası ve Türk bayrağıyla esnafa moral verildi.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Atatürk, Ankara, Terme, Yeni 2. Çarşı ve tarihi Uzun Çarşı başta olmak üzere kentteki esnafa hayırlı işler dileyen heyet, 23-29 Eylül'de kutlanacak Ahilik Haftası etkinlerine katılma çağırısı yaptı.

Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlara Ahi helvası dağıtılarak Türk bayrağı hediye edildi.

KESOB Başkanı Öztürk, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu haftayı coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

Esnafa davul ve zurnayla gittiklerini, Ahi helvası ikram ettiklerini anlatan Öztürk, "Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir bayram geçireceğiz. Ahilik hepimizindir. Ahiliği dolu dolu yaşatacağız. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ticaret İl Müdürü Güner de Ahiliğin başkenti Kırşehir'de güzel programlar hazırlandığını, esnaf ve vatandaşlarla bu geleneğin yaşatılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat

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