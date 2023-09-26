Kırşehir'de Anne ve Oğul Cam Sanatıyla İlgi Odağı

Kırşehir'de anne ve oğul, cam malzemeleri kullanarak yaptıkları eserlerde oldukça detaylı ve özgün tasarımlar ortaya koyuyor. Ahi Evran Külliyesi ve yerli otomobil Togg gibi yerel yapıları cam malzemeler üzerine işleyerek, bu yapıların mimari özelliklerini cam objelere yansıtan anne ile oğlu seri üretim planı yapıyor.

Kırşehir'de anne ve oğlu, cam malzemeleri kullanarak yaptıkları eserlerde oldukça detaylı ve özgün tasarımlar ortaya koyuyor. Ahi Evran Külliyesi ve yerli otomobil Togg gibi yerel yapıları cam malzemeler üzerine işleyerek, bu yapıların mimari özelliklerini cam objelere yansıtan anne ile oğlu seri üretim planı yapıyor.

Zanaatkarlar Çarşısında cam ürünlere şekil veren Gülsen Çiçek ve oğlu Ahmet Çiçek tarafından oluşturulan cam malzemeler yerli ve yabancılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Cam sanatını farklı boyutlarıyla ortaya koyan ikili; Devrim otomobilinden sonra yerli ve milli otomobil Togg'u cam üzerine tasarladı. Gülsen Çiçek, 20 yılı aşkın bir süredir cam ürünlere şekil verdiğini söyledi. Çiçek; " Kırşehir'de 5 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Mesleğimin ayakta kalması için kendimden sonrası için oğlumu yetiştirdim" dedi.

Annenin ilk çırağı oğlu

Mesleğinin kaybolmadan devamını sağlamak için kendisine ilk çırak olarak oğlunu alan Çiçek açıklamasında; "Oğlum bana yetişti. Mesleği benden devralmak üzere. Geçtiğimiz yıl camdan yaptığı zurna ile birincilik aldı" diye konuştu.

Ahi Külliyesi ve Devrim Otomobili içindeki tek ukde idi

Kırşehir'de yer alan Ahi Evran Külliyesi ve Cumhuriyet tarihinin önemli projelerinden olan fakat yarım kalan Devrim otomobilinin içinde bir ukde olarak kaldığını aktaran Çiçek; "İçimde Ahi Evran Külliyesi bir ukde idi. Sanatların hepsini seviyorum fakat cama şekil vermek başka bir duygu. Cama şekil vererek külliyeyi yaptım. Kırşehir'de ilk kez camdan işlenmiş bir külliye oldu. Devrim otomobili de hep içimizde kalmıştı. 100. yılda milli ve yerli otomobil Togg'un üretimi yapıldı. Bizler de anne oğul sanatımızı konuşturarak camdan Devrim otomobili ve Togg yaptık. Otomobillerin cama işlenmiş haline bakmaya gelen sayısı çok fazla. İlgi nedeniyle de seri üretim düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Cam sanatının farklı bir boyutunu ortaya koyan anne ve oğlu, gelecekte de benzersiz eserlerle sanatlarını ortaya koymak istiyor. Annesi ile çalışmanın herkese nasip olmayacağını aktaran Ahmet Çiçek; "Annemin ilk çırağı ve cam sanatçısıyım. Kaç kişiye nasip olur bilmiyorum ama ben bu noktada kendimi şanslı görüyorum. Küçüklüğümden bu yana her alanda annemin yanındaydım. Annemle birlikte bende cam işleme sanatına merak duydum" dedi. Bölgede bulunan vatandaşlar da anne ve oğlun sanatını gururla incelediklerini aktardı. - KIRŞEHİR