Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları sanatçıların konseriyle başladı

Kırşehir'de gerçekleştirilen 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında sanatçılar Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sahne aldı. Konserde sanatçılar, sevilen eserlerin yanı sıra türküler de seslendirdi. Vatandaşlar alkışlarla konseri takip etti.

Kırşehir'de gerçekleştirilen 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında sanatçılar Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sahne aldı.

???????Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde sahne alan sanatçılar Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu, Kırşehir'de bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Ardından Önür ve Sülünoğlu, Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya","Gönül Dağı", "Yar İmiş Meğer", "Zahidem", "Öldürme beni","Halime kız", "Kesikçayır", "Yolcu", "Yanıyorum" gibi sevilen eserlerinin yanı sıra Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'ye ait türküleri okudular.

Bağlama ve kabak kemane ile Kırşehir ve Orta Anadolu'dan eserler seslendiren sanatçılara meydanı dolduran vatandaşlar alkışlarla eşlik etti.

Konserinin sonunda Önür ve Sülünoğlu'na hediye takdim eden Kırşehir Kültür ve Turizm İl Müdürü Halil Çalışır, 36. Ahilik Haftası kutlamalarının coşkuyla başladığını anımsatarak, Kırşehirlileri tüm etkinliklere davet etti.