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Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları İçin Davet

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Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Ahilik Haftası etkinliklerine davul zurna eşliğinde halkı katılmaya çağırdı. Başkan Bahamettin Öztürk, kutlamaların 'Ben değil biz' anlayışıyla yapılacağını vurguladı.

Kırşehir'de ahilik etkinliklerine davullu zurnalı davet

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk: "Ben değil, biz anlayışıyla Ahilik kutlamalarına katılalım"

KIRŞEHİR - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, birlik yöneticilerinin katılımıyla şehirde esnafı 37.'si düzenlenecek Ahilik Haftası Kutlamaları'na katılmaya davet etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünden davul zurna eşliğinde yapılan davette esnaflara Ahi Helvası dağıtımı yapılarak Türk Bayrağı hediye edildi. Kutlamaların 'Ben değil biz' anlayışıyla yürütüldüğünü söyleyen Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, "Kutlamalar, ben değil biz anlayışıyla bayram olur. Şehirde halkın kutlamalara sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

Ahilik Kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi amacıyla her yıl kutlamalardan önce esnaflar ve halk yöresel etkinliklere davul zurna eşliğinde davet ediliyor.

Pazartesi günü kortej yürüşünü sonrasında Ahilik Haftası kutlamaları açılış programı yapılarak şehirde bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları İçin Davet
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Kültür Sanat

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