Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası Kutlamaları Programı Belli Oldu

Kırşehir'de düzenlenecek 36. Ahilik Haftası kutlamalarının programı belirlendi. Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret, Ahi Kitap Fuarı ve Kadın Kooperatifleri Fuarı açılışı, yöresel yemek yarışması, canlı yayınlanacak programlar ve ödül törenleri gibi etkinlikler hafta boyunca gerçekleştirilecek.

Kırşehir'de düzenlenecek 36. Ahilik Haftası kutlamalarının programı belirlendi.

18-24 Eylül'deki kutlamalar, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaretle başlayacak, Ahi Kitap Fuarı ve Kadın Kooperatifleri Fuarı açılacak.

Kentte uzun yıllardır mesleğini devam ettirenlere yönelik esnaf buluşması düzenlenirken, Ağalar Konağı'nda yöresel yemek yarışması yapılacak, Cacabey Meydanı'ndan TRT'nin "Dilhan" programı canlı yayınlanacak.

Cacabey Meydanı'nda söyleşi ve imza günleri düzenlenecek. Genç Ahiler gençlik buluşmasının yanı sıra dualar ile çarşı açılışı, ilin Ahisi, kalfası ve çırağına şed kuşatma ve ödül töreni, ilçe tanıtım günleri yapılacak.

"Esnaf ve İş Dünyası Buluşması" programında "Yılın İş İnsanı ve Yılın Enleri Ödül Töreni" gerçekleştirilecek.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu Erenleri kıyafet defilesinin yer alacağı programda, Jandarma Genel Komutanlığı atlı birliği kortej yürüyüşü ve bando gösterisi ile Türk Yıldızları gösterisi de yapılacak.

Kırşehir Ahi Müzesi resmi açılışının ardından 36. Ahilik Haftası kapanış töreninde yılın çırağı, kalfası ve Ahisi ödül alacak, Ahilik Hizmet Ödülü ve Ahilik Onur Ödülü sahiplerini bulacak.

Hafta boyunca konser, söyleşi düzenlenecek, konuklara Ahi pilavı ve helvası ile şerbet ikram edilecek.