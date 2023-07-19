Kırşehir'de 11. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması Başvuruları Başladı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen 11. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'na başvuruların başladığı bildirildi. Yarışma, 20 Eylül 2023'te Ağalar Konağı'nda gerçekleştirilecek ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığının düzenlediğini 11. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'na başvuruların başladığını bildirdi.

Birlik Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 36. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaya 15 Eylül'e kadar başvuru yapılacak. Yarışma 20 Eylül 2023'te Ağalar Konağı'nda yapılacak, dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Yarışmada Ahi sofrası, hamur işi ve tatlılar ile yöresel et ve sebze yemekleri dallarında mücadele verilecek. Yarışma sonunda her kategoride dereceye giren birincilere 4, ikincilere 3, üçüncülere ise 2 çeyrek altın verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırşehir Kent Konseyi, Kırşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kırşehir Yardım Sevenler Derneğine başvurabilecek.