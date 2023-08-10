Kırşehir Belediyesi'nin 2. Geleneksel Gurbetçi Şenliği'nde Müzik ve Dans Gösterileri

Kırşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Geleneksel Gurbetçi Şenliği'nin ikinci gününde Abdallar Müzik Topluluğu, Kırşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Mert Göçer ve Emre Altaş sahne aldı. Şenlik, Cacabey Meydanı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Kırşehir Belediyesi'nin 2. Geleneksel Gurbetçi Şenliği'nin ikinci gününde Abdallar Müzik Topluluğu, Kırşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Mert Göçer ve Emre Altaş Cacabey Meydanı'nda sahne aldı.

Cacabey Meydanı'nda 8-10 Ağustos günlerinde ücretsiz olarak düzenlenen Geleneksel Gurbetçi Şenliği ikinci gününü geride bıraktı. Kırşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen programlar saat 19.30'da başladı.

8 Ağustos 2023 Salı günü başlayan 2. Geleneksel Gurbetçi Şenliği'nde; Abdallar Müzik Topluluğu, Davul Zurna Gösterisi, Sedat Ekici Konseri, Ali Yıldız ve Ekibi ve Abdallar Müzik Topluluğu sahne aldı. Gurbetçi Şenliği'nin ikinci günü ise dün sırasıyla Abdallar Müzik Topluluğu, Davul Zurna Gösterisi, Kırşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Mert Göçer ve grubu ile Abdallar Müzik Topluluğu vatandaşlarla buluştu.