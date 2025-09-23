Haberler

Kirmir Çayı'nda Su Samuru Balık Avlarken Görüntülendi

Kirmir Çayı'nda Su Samuru Balık Avlarken Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Kirmir Çayı'nda bir su samuru, yeşil alanlar ve temiz suyun sunduğu yaşam alanlarında balık avlarken kameraya yakalandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinden geçen Kirmir Çayı'nda bir su samuru, balık avlarken görüntülendi.

Çevresindeki yeşil alanlar ve temiz suyu sayesinde göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan ve çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapan Kirmir Çayı'nda su samuru kameraya yakalandı.

Görüntüde, su samurunun, birçok balık türünün yaşadığı çayda avlandığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Kültür Sanat
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! 'En karanlık isim' sekreterini suçladı

Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! Suçu sekreterine attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.