Kirmir Çayı'nda Su Samuru Balık Avlarken Görüntülendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Kirmir Çayı'nda bir su samuru, yeşil alanlar ve temiz suyun sunduğu yaşam alanlarında balık avlarken kameraya yakalandı.
Çevresindeki yeşil alanlar ve temiz suyu sayesinde göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan ve çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapan Kirmir Çayı'nda su samuru kameraya yakalandı.
Görüntüde, su samurunun, birçok balık türünün yaşadığı çayda avlandığı anlar yer aldı.
