Kirmir Çayı'nda Su Samuru Balık Avlarken Görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinden geçen Kirmir Çayı'nda bir su samuru, balık avlarken görüntülendi.

Çevresindeki yeşil alanlar ve temiz suyu sayesinde göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan ve çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapan Kirmir Çayı'nda su samuru kameraya yakalandı.

Görüntüde, su samurunun, birçok balık türünün yaşadığı çayda avlandığı anlar yer aldı.