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Kırkpınar'a davul zurnalı renkli davet

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Çanlı - Kültür Sanat
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Kırkpınar'a davul zurnalı renkli davet 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşıp vatandaşları güreşlere davet ediyor.

Kırkpınar'a davul zurnalı renkli davet

EDİRNE - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşıp vatandaşları güreşlere davet ediyor.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali dün kortej yürüyüşüyle başladı. Bugün de sabahın erken saatlerinde geleneksel kıyafetlerini giyen davul zurna ekibi, güreş havalarıyla renkli bir davet sunup vatandaşları güreşlere davet etti.

Davul zurna ekibi şefi Alaattin Zurnacı 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne esnafını davul zurna ekibi ile davet ettiklerini belirterek mutluluk duyduğunu söyledi.

Esnaf Metin Karaçiğ 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Edirne'nin nabzı atıyor. Nasıl atıyor. 661. Kırkpınar Yağlı Güreşlerini bekliyor, o heyecanı bekliyor. Gerçekten, yaşamak, anlatmak sonsuz tarifi olmayan bir şey. Ama arenada yaşamak çok güzel. O da tarih Kırkpınar'da yaşanır" dedi.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1 Temmuz Cuma günü saat 09.30'da Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri de kıran kırana güreş müsabakaları gerçekleşecek.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Kültür Sanat

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