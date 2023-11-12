Kırklareli'nde Manuş Baba Konseri

Kırklareli'nde Manuş Baba rüzgarı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümünde Manuş Baba konseri gerçekleşti.

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü çerçevesinde konserler gerçekleşti. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında gerçekleşen konserde ünlü şarkıcı Manuş Baba şarkılarını seslendirdi.

Konserde Filistin'e vurgu yapan Manuş Baba "Barışın önemini bir kez daha anlıyoruz. Savaş yerine bir arada sevgi, hoşgörü ve anlayışla yaşamayı tercih etmeliyiz. İnsanlık barışa olan inancını asla yitirmemeli daha adil ve barış dolu bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşasın barış" dedi.

Kurtuluş resepsiyonu

Etkinlikler kapsamında bir düğün salonunda kurtuluş resepsiyonu yapıldı. Kurtuluş pastasının kesiminin ardından dans gösterileri yapıldı.

Etkinliğe Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Tugay Komutanı Mustafa Cüneyt Arıkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.