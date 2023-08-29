Kırklareli'nde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi
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Kırklareli'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından bir konser verildi. Konserde, çeşitli marşlar ve türküler seslendirildi ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kırklareli'nde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Bando, İstasyon Caddesi'nde yarbay Mevlüt Belyurt'un şefliğinde 30 Ağustos Zafer, Alay, Vatan, Sakarya, Plevne marşları ile çeşitli türküler seslendirdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde bazı vatandaşlar performansı cep telefonlarıyla kaydetti.
Konser esnasında bandonun yanına giden bir çocuğu kucağına alan yarbay Belyurt, kepini de çocuğa taktı.
Seyircilerden Ahmet Baya, AA muhabirine konseri çok beğendiğini söyledi.
İlk kez bir askeri bando performansını izlediğini ifade eden Baya, konseri dinlerken askerlik yıllarının aklına geldiğini belirtti.