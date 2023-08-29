Kırklareli'nde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi

Kırklareli'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından bir konser verildi. Konserde, çeşitli marşlar ve türküler seslendirildi ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.