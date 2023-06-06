Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Yıl Sonu Defilesi Gerçekleştirdi

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerince düzenlenen yıl sonu defilesinde, kursiyerler kendi tasarladıkları kıyafetleri sergiledi. Defilede, deprem bölgelerindeki çocuk ve yetişkinler için üretilen tulum, iç ve dış giyim ürünleri de sergilendi.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerince yıl sonu defilesi gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen defilede kursiyerler kendi tasarladıkları kıyafetleri sergiledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Baş, defile öncesi yaptığı konuşmada kursiyerlerin bir birinden güzel kıyafetler ürettiklerini belirtti.

Defilede 2021-2022 ile 2022-2023 eğitim öğretim döneminde açılan kurslarda hazırlanan kıyafetlerin sergilendiğini ifade eden Baş, kentte açılan 83 kursta 1377 kursiyerin eğitimlerini tamamladığını söyledi.

Defilede emeği geçen eğitici ve kursiyeri tebrik eden Baş, ayrıca kursiyerler tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuk ve yetişkinler için tulum, iç ve dış giyim ürünleri ürettiklerini kaydetti.

Baş, bu ürünleri Kırklareli Valiliği koordinasyonu ile AFAD aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

Defileye, Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de katıldı.