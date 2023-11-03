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Kırklareli Belediyesi'nin prodüksiyonu olan 'Esaret Zinciri Paramparça' oyunu sahnelenecek

Kırklareli Belediyesi'nin prodüksiyonunu üstlendiği ve Utku Erişik'in yazıp yönettiği 'Esaret Zinciri Paramparça' oyunu, 7 Kasım Salı günü saat 19.00'da Rektörlük Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Oyun, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla prömiyerini 28 Ekim'de yine Kırklareli'nde yapmıştır ve şimdi tekrar Kırklareli'nde sahnelenecektir. Daha sonra ise yurtiçi ve yurtdışı turnesine çıkacaktır.