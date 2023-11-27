Kırgızistan Kültür Günleri Başladı

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Birinci Yardımcısı Timurlan Ajımaliyev, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin geliştiğini belirtti. Kırgızistan Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında Ankara ve Antalya'da üç Kırgız filmi gösterilecek.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Birinci Yardımcısı Timurlan Ajımaliyev, "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkiler günden güne, yıldan yıla gelişmektedir." dedi.

Kırgızistan Kültür Günleri etkinliklerini ziyaret etmek için başkentte bulunan Ajımaliyev, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ajımaliyev, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 32'nci, Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü yılı münasebetiyle Türkiye'de Kırgızistan Kültür Günleri etkinliklerini başlattıklarını, bu kapsamlı projenin bir parçası olan Kırgız Film Günleri'nin düzenlenmesi kararının Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 2021'deki Türkiye ziyaretinde alındığını aktardı.

Mevcut ikili ilişkilere ilişkin soruyu yanıtlayan Ajımaliyev, "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkiler günden güne, yıldan yıla gelişmektedir." ifadesini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Kırgızistan'da birçok kültürel etkinlik yapılmasının planladığını belirten Ajımaliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile sıkı işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

Ajımaliyev, görev yaptığı Bakanlığın çok sayıda kültürel programı hayata geçirdiğini vurgulayarak, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kültür alanına yakından ilgi gösteriyor ve büyük destek veriyor." dedi.

Kırgız Film Günleri'nde gösterilen "Ağacın Şarkısı" adlı filmin ödüllere layık görüldüğünü vurgulayan Ajımaliyev, Ankara ve Antalya'da üç Kırgız filminin seyirciyle buluşacağını dile getirdi.