Kırgızistan'da Türk Halklarının Geleneksel Mutfağı Etno Festivali düzenlendi

TÜRKSOY tarafından Kırgızistan'da düzenlenen "1. Supara: Türk Halklarının Geleneksel Mutfağı Etno Festivali"ne 7 ülkeden aşçılar katıldı. Festivalde Türk halklarının geleneksel yemekleri tanıtıldı ve birlik, kardeşlik mesajları verildi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından, Kırgızistan'da Tanrı Dağı'nın Çunkurçak Yaylası'nda, "1. Supara: Türk Halklarının Geleneksel Mutfağı Etno Festivali" düzenlendi.

TÜRKSOY, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanlığı ile işbirliğinde ve Supara Etno Kompleksi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivale, Kırgızistan'ın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Makedonya, Macaristan ve Kazakistan'dan aşçılar katıldı.

Türk halklarının birlik ve kardeşliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve geleneksel yemekleri canlandırmak amacıyla düzenlenen festivalde aşçılar hazırladıkları yemekleri tanıttı.

Jüri üyeleri, tek tek stantları gezerek yemeklerin ve içeceklerin tadına baktı ve önceden hazırlanan yemeklerin tarihçesi hakkında bilgi aldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Türk halklarında sofranın yeri ve önemine dikkati çekerek, geçmişten bu yana Türk halklarının sofrada tanıştığını, akraba olduğunu ve birliğini güçlendirdiğini belirtti.

Rayev, "Türk Halklarının Geleneksel Mutfağı Etno Festivali"ni, ilk kez Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlediklerini belirterek, festivale 7 ülkeden tanınmış usta aşçı takımının katıldığını söyledi.

Her halkın kendi mutfağı ile gurur duyduğunu belirten Rayev, "Günümüzde dünya yemekleri sofralarımızda yer alıyor. Biz de ata babalarımızdan kalan doğal yemeklerimizi alternatif olarak sunmalıyız. Bunun için festivalle, Türk dünyasının unutulan geleneksel yemekleri canlandırmayı ve felsefesini anlatmayı amaçlıyoruz." dedi.

Rayev, festivale supara (sofra) adını verdiklerini, Türk dünyasındaki halklar arasında supara kelimesinin hemen hemen aynı anlama geldiğini anlattı.

Türk aşçı, mutancana yemeği, firik pilavı, badem çorbası ve sultan şerbetini tanıttı

Türkiye'yi temsilen festivale katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Seraceddin Gürbüz, Türk mutancana yemeği, firik pilavı, badem çorbası ve sultan şerbetininin tanıtımını yaptı.

Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta Asya'da ve Tanrı Dağı'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Anadolu coğrafyasında unutulmuş yemekleri yapmaya gayret ettik." dedi.

Türk aşçıya Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri geleneksel Osmanlı kıyafetleri ile eşlik etti.

Aşıkların ve dans gruplarının sahne aldığı ve yoğun katılımla geçen festivalin sonunda aşçılara çeşitli hediyeler verildi.

Bir sonraki "Türk Halklarının Geleneksel Mutfağı Etno Festivali" gelecek yıl Özbekistan'da yapılacak.