Kırgızistan'da Komuz Günü Konseri Düzenlendi

Kırgız halkında aşıklık geleneğinin önemli bir parçası olan komuz çalgısının günü konserle kutlandı. Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Milli Filarmoni Konser Salonu'nda '9 Eylül Komuz Günü' dolayısıyla konser programı düzenledi. Bu yılki etkinlik, komuz ustası besteci Karamoldo Orozov'un doğumunun 140. yılına ithaf edildi.

Kırgız halkında aşıklık geleneğinin önemli bir parçası olan komuz çalgısının günü konserle kutlandı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Milli Filarmoni Konser Salonu'nda "9 Eylül Komuz Günü" dolayısıyla konser programı düzenledi.

Bu yılki etkinlik, komuz ustası besteci Karamoldo Orozov'un doğumunun 140. yılına ithaf edildi.

Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Komuz Günü kutlu olsun. Komuzu ve Karamoldo Orozov'u aklımızdan çıkarmamalıyız." dedi.

Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Komuz Günü'nü kutluyoruz. Bu günü 2019'dan beri kutluyoruz. Komuz, bu bizim atalarımızdan kalan milli gururumuzdur." ifadesini kullandı.

???????Karamoldo Orozov'un bestelerinin çalındığı konser programını elinde komuz ile izlemeye gelen Japonyalı gönüllü İngilizce öğretmeni Miho Murai ise bir yıldır komuz dersleri aldığını ve "bu önemli" enstrümanı çalmayı öğrendiğini anlattı.