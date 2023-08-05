Kırgızistan'da Kımız Festivali Yoğun İlgi Gördü

Kırgızistan'da at sütünden imal edilen, Kırgızların geleneksel içeceği kımızın tanıtıldığı festival yoğun ilgi gördü. Festivalde kımızın hazırlanışı, sağlığa faydaları anlatıldı ve ikramlarda bulunuldu. Ayrıca at oyunlarıyla ip çekme yarışması düzenlendi ve yöresel yemekler tanıtıldı. Festivalin açılışında konuşan Çuy Bölge Valisi Kanat Cumagaziyev, kımızın Kırgızların zenginliği olduğunu vurguladı.

Kırgızistan'da at sütünden imal edilen, Kırgızların geleneksel içeceği kımızın tanıtıldığı festival yoğun ilgi gördü.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Çuy Bölge Valiliğince, Tanrı Dağı'ndaki Çunkurçak Vadisi'nde "Kımız-Fest-2023" Festivali düzenlendi.

Festival alanında kurulan stantlarda kımızın hazırlanışı, sağlığa faydaları anlatıldı ve ikramlarda bulunuldu.

Halkın ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kımız Festivali, geleneksel kıyafetlerle düzenlenen geçit töreniyle başladı.

Kımızın tarihi tiyatro oyunuyla anlatıldığı ve kımız konulu türkülerin söylendiği festivalde at oyunlarıyla ip çekme yarışması düzenlendi.

Vadide kurulan onlarca geleneksel Kırgız çadırında yöresel yemekler tanıtıldı, el işi eserler sergilendi ve satışa sunuldu.

Festivalin açılışında konuşan Çuy Bölge Valisi Kanat Cumagaziyev, geleneksel kımız içeceğini gelecek kuşaklara anlatmak, öğretmek, yaşatmak ve tanıtmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kırgız dilinin, ak kalpağın, komuz çalgısı ve kımız içeceğinin Kırgızların zenginliği olduğunu ifade eden Cumagaziyev, Çuy bölgesinde turizm potansiyelinin artırılmasında kımızın özel öneminin bulunduğunu vurguladı.

Cumagaziyev, yüzlerce kişinin Çuy bölgesindeki yaylalarda kurdukları çadırlarda at sütüyle tedavi amaçlı hizmet sunduklarını söyledi.

Kımızı tanıtmak amacıyla dernek kuruldu

Festivale ailesiyle katılan esnaf İlyiç Kudaybergenov, AA muhabirine, kımızı yurt içinde ve dışında tanıtmak için 27 üyeyle dernek kurduklarını anlattı.

Kudaybergenov, "Kımız, kahramanların içeceğidir. Kımız, ata babalarımızdan miras kaldı. Bu içecek sezonluktur. Bahar ve yaz aylarında içilir. Kımızın tanıtılması için bu festivalin organizasyonuna biz de katkıda bulunduk." diye konuştu.

Kudaybergenov'un eşi Aygerim Azimova da mayıs ve haziran aylarında sağılan at sütünün vücuda yararlı olduğunu, yabancı turistlerin kımıza ilgisinin yıldan yıla arttığını dile getirdi.

Deriden hazırlanan kaplar tanıtıldı

Festivalde Gülcemal Eşimkulova, at ve inek derisinden hazırladığı geleneksel Kırgız figürlerini andıran kapları tanıttı.

Deri kaplar hazırlamayı 25 yıl önce kayınvalidesinden öğrendiğini anlatan Eşimkulova, kapların su geçirmediğini ve içine konulan kımızın eskimediğini söyledi.

Tohumu Antalya'dan getirilen çilekler satışa sunuldu

Festivalde yetiştirdikleri çilekleri satışa sunan Bektursun Dulanov, ürünlerin tohumlarını Antalya'dan getirdiklerini anlattı.

Dulanov, ilk çilek hasadından memnun kaldıklarını belirterek Türkiye'den çilek tohumu getirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Kımız Festivali, tüm Türk halklarının bayramı olsun"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyinin Kırgız üyesi Medethan Şerimkulov, "Çunkurçak Vadisi'nde düzenlenen Kımız Festivali, tüm Türk halklarının bayramı olsun." temennisinde bulundu.

Şerimkulov, "Kırgızlar, inek, keçi ve at sütü içerek sağlıklı büyüyen bir halktır. Kırgızlarda bir söz vardır: 'Her şey ak olsun'. 'Ak' demek, 'temiz' demek. Türk halkları arasındaki kardeşliğimiz süt gibi ak ve temiz olsun." dedi.

Türk dili konuşan halkların bir dönem birbirinden uzak kaldıklarına dikkati çeken Şerimkulov, "Şimdi ise bir halk olma yolundayız. Bunun için Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Bu teşkilata üye ülkelerin birbirlerine her alanda destek vermesi beni gururlandırıyor." diye konuştu.